Palandöken eteklerinde yaşayan çocuklar, kornişleri ve PVC kaplamaları ayakkabılarının altına koyarak kendi kayak takımlarını yaptı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşayan çocuklar, perde asmaya yarayan korniş ya PVC plastikleri kullanarak kendi kayak malzemelerini yaptı.

“HER GÜN GÖRÜYORUZ, HİÇ GİTMEDİK”

Maddi gücü olmadığı için atılmış ya da pencereden çıkardıkları kornişler ve PVC plastikler ile kaydıklarını söyleyen 12 yaşındaki Abdussamet Kocakaya, "Palandöken, oturduğumuz eve 1 kilometre uzaklıkta. Her gün gördüğümüz yer ama hiç gitmedik. Palandöken'e gidemediğimiz için burada kornişlerle kayıyoruz." dedi.

“PALANDÖKEN HAYALDEN ÖTE DEĞİL”

10 yaşındaki Abdullah Bıyık ise hayallerinden birinin Palandöken’de kaymak olduğunu söyledi.

Bıyık, "Mahallemizdeki sokaklar karla kaplı. Ayağımıza taktığımız kornişlerle Palandöken'dekiler gibi kayıyoruz. Hayallerimizde Palandöken var ama oraya gitmemiz hayalden öte değil. Dağı her gün evimizden görebiliyoruz ama hep televizyonlardan izliyoruz." ifadelerini kullandı.

TEK SNOWBOARD VARDI, KIZAK YAPTIK”

10 yaşındaki Servet Taş, mahallede bulunan tek snwoboard ile kızak yaptıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tek kişilik bir snowboardımız vardı. Bunun için ne ayakkabımız ne de kıyafetimiz olmadığı için kızağa çevirip 4 kişi binmeye başladık. Kızağa binmek çok zevkli. Tek başıma kayabilmeyi çok isterdim. Ama arkadaşlarımla birlikte eğlenelim diye bu hale getirdim. Evimizden baktığımız zaman Palandöken'i görüyoruz ama daha önce hiç çıkıp kayamadım."

Erzurum’da çocuklar PVC plastikler ile kar takımı yaptı VİDEO

