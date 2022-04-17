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    Erzurum'da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi

    Oltu ilçesinde görevli imam Arif Macit, çocuklara camiyi sevdirmek için hayırseverlerin desteği bir odayı market rafları çocukların ikgisini çekecek yiyeceklerle doldurdu.
    • 17.04.2022 - 11:09
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    Erzurum'da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi

    Erzurum'un Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi, Muzaffer Çavuş Camisi'nde görevli imam Arif Macit, çocuklara camiyi sevdirmek için alışılmışın dışında bir yenilik yaptı.

    Macit camide adete mini market kurdu. 3 aylara özel tasarlanan mini market ilgi çekince, camiye gelen çocuk sayısı da kısa sürede arttı.

    Çocuklar istediklerini alıyor

    Kuran eğitimin yanı sıra camideki diğer etkinliklere de katılan çocuklar, hayırseverlerin katkıları ile içerisinde bisküvi, çikolata, kraker gibi birçok ürünün bulunduğu mini marketten istediklerini seçebiliyor.

    Gelen çocukların sayısı arttı

    DHA'ya onuşan ve camide daha önce de farklı etkinlikler yaptıklarını belirten Arif Macit, "3 aylar gelince çocuk sayısını daha da artırmak amacıyla ücretsiz satış yapan mini bir market hazırladık. Recep ayında 6 olan çocuk sayısı, sonraki günlerde daha da arttı. 70 erkek öğrenci ve bir o kadar da kız öğrencimiz var. Bu etkinliklerimiz devam ediyor. Bizlere desteklerini esirgemeyen hayırseverlerden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum" dedi.

    Erzurum da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi #1

    Erzurum da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi #2

    Erzurum da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi #3

    Erzurum da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi #4

    Erzurum da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi #5

    Erzurum da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi #6

    Erzurum da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi #7

    Erzurum da çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamın girişimi #8


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