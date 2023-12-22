Erzurum dondu! Buz tutan şadırvanda abdest aldılar Erzurum’da soğuk ve dondurucu hava etkisini artırırken, şehirde çeşme ve şadırvanlar buz tutarken abdest alan vatandaşlar ise hallerinden memnun olduklarını söyledi.

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İHA

Dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum’da, birçok çeşme ve şadırvanın çevresi buzlarla kaplandı.

Erzurum’da buz tutan şadırvanlar ise görenlerin hayret etmesine neden oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı camilerin bahçesindeki şadırvanlar ile sokaklardaki çeşmelerin etrafı buzla kaplandı.

Soğuk havaya rağmen buz tutmuş şadırvanlarda abdest alan vatandaşlar ise adeta kışa meydan okuyor.

"Daha fazla sevap aldığımı düşünüyorum"

Erzurum’un Osmanlı dönemine ait en eski camilerinden birisi olan Lala Mustafa Paşa Camii avlusunda bulunan şadırvanda abdest alan ve buz gibi suya aldır etmeyen Abdullah Özmen (70), soğuktan hiçbir zaman şikayetçi olmadığını ifade ederken, "Daha fazla sevap aldığımı düşünüyorum. Su buz gibi olmasına rağmen vücuduma zarar vermiyor. Hatta daha dinç ve mutlu oluyorum." dedi.

Şadırvana yakın bir yerde belediye ait kapalı tuvalet olmasına rağmen özellikle vakit namazları öncesi birçok vatandaşın buzla kapanmış şadırvandan abdest alması ya da su içmesi artık Erzurum açısından alışılmış bir durum olarak görülüyor.

Öte yandan, şehrin dört bir tarafındaki birçok tarihi ve eski çeşmede buzlu manzaralar eksik olmuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)