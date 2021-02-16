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    Erzurum'da, dondurucu soğuklara rağmen kendini kara gömdü

    Sıfırın altına düşen sıcaklığa rağmen şort giyerek kendini kara gömen vatandaş, daha sonra buz gibi göle girdi.
    • İHA
    • 16.02.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 10:39
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    Erzurum'da, dondurucu soğuklara rağmen kendini kara gömdü

    Erzurum’da Selçuk Orhan isimli bir vatandaş, dondurucu soğuklara aldırış etmeden kendini kara gömdü. Sıfırın altına düşen sıcaklığa meydan okuyan Orhan, buz gibi göle atladı.

    ŞORTU İLE KARA YATTI

    Üzerinde sadece şortuyla kara yatan Orhan, arkadaşının yardımıyla kendini kara gömdü. Yanında bulunan arkadaşının kaban giydiği görülürken, karların altında soğuğa meydan okuyan Orhan'ın görüntüleri kameraya da yansıdı.

    Erzurum da, dondurucu soğuklara rağmen kendini kara gömdü #1

    SPOR YAPTI

    Kendini kara gödükten sonra kalkan Selçuk Orhan önce spor yaptı, ardından buz gibi göle girdi. Selçuk Orhan, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Erzurum'da, dondurucu soğuklara rağmen kendisini kara gömdü VİDEO

    Erzurum da, dondurucu soğuklara rağmen kendini kara gömdü #2

    Erzurum da, dondurucu soğuklara rağmen kendini kara gömdü #3

    Erzurum da, dondurucu soğuklara rağmen kendini kara gömdü #4

    Erzurum da, dondurucu soğuklara rağmen kendini kara gömdü #5

    Erzurum da, dondurucu soğuklara rağmen kendini kara gömdü #6

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