Erzurum'da düz yolda reklam panosuna çarptı

Erzurum'da bir kadının önündeki reklam panosuna çarparak düştüğü anlar kameralara yansıdı.

Erzurum'un merkez Lalapaşa Mahallesi'nde bir kadın, yanındaki kızla yolda yürüdüğü esnada araba geliyor mu diye sağ tarafını kontrol etmek istedi.

Kadın, yolun sağ tarafına baktığı sırada önündeki reklam direğini görmeyerek çarptı.

Kalkıp yoluna devam etti

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını yanındaki kız kaldırdı.

Kadınlar hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, olay bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadının reklam panosuna çarptığı anlar VİDEO