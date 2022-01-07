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    Erzurum'da eksi 17 derecede donan tilki

    Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası ovada yiyecek arayan bir tilki, karlar üzerinde ayakta donarak can verdi.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 02:49
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    Erzurum'da eksi 17 derecede donan tilki

    Doğu Anadolu'da soğuk hava, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıfırın altında 17 dereceyi gören Erzurum Ovası'nda yiyecek aramaya çıkan bir tilki, ani hava değişimine maruz kalarak ayakta öldü.

    Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beline kadar kara giren tilkinin cansız bedeni görüntülendi.

    BÖLGE GENELİNDE SİS VE DON UYARSI

    Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

    Erzurum da eksi 17 derecede donan tilki #1

    Erzurum da eksi 17 derecede donan tilki #2

    Erzurum da eksi 17 derecede donan tilki #3

    Erzurum da eksi 17 derecede donan tilki #4


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