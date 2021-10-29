Patates üretiminin yapıldığı Pasinler'de 60 üretici, en güzel patates yarışmasına katıldı. Patatesler jüriye, çiğ ve haşlanmış olarak sunuldu.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, üretilen patateslerin tanıtımı için 'en güzel patates' yarışması düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bahçesindeki yarışmaya, üreticiler büyük ilgi gösterdi.

60 üreticinin hem çiğ hem de haşlanmış patateslerle katıldıkları yarışmanın jüri üyeliğini, yetkili kişiler ve üreticiler yaptı.

AGRİAL CİNSİ PATATES BİRİNCİ OLDU

Çiğ patatesleri boy ve görünümlerine göre inceleyen jüri, haşlanmış olanların tereyağı ve Erzurum'un coğrafi işaret belgeli göğermiş peyniri eşliğinde tadına baktı. 10 kişiden oluşan jüri, Yakup Yazıcı'nın ürettiği 'agrial' cinsi patatesi yarışmanın birincisi olarak seçti.

Erzurum'da 'en güzel patates' yarışması düzenlendi VİDEO



PATATESİ BİRİNCİ OLDUĞU İÇİN MUTLU

Patates yarışmasının birincisi Yakup Yazıcı, "Hem büyüklüğü hem aroması hem de yiyimi konusunda agrian cinsi patatesim birinci seçildi. Ürettiğim patateslerin dayanıklılığı ve yemesi çok iyidir. Depoda, ambarda 4-5 ay dayanabilir. Birinci olmamızın karşılığında DAP İdaresi Başkanlığımız bize 2022 sezonu için tohum verecek. Çalıştığımızın, emeğimizin karşılığını aldığım için mutluyum." dedi.

İLÇENİN İHTİYACINA GÖRE PATATES TOHUMU SAĞLANACAK

DAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak bölgedeki tarımsal üretimin ve gelirin artırılarak refah seviyesinin yükseltilmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Osman Demirdöğen, "Bölgenin patates deposu, üretim yeri olan Pasinler'i ön plana çıkararak bu patateslerin ülke çapında da duyulması, bilinmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Gerçekten kalite olarak da miktar olarak da yeterli düzeyde bir üretimimiz mevcut. Öncelikle bir teşvik manasında dereceye giren ilk 10 kişiye, eş finansman almadan Tarım İl ve İlçe Müdürlüğümüzün belirlediği standartlarda tohum desteği vereceğiz. Tabii bu 10 kişiyle sınırlı olmayacak. Eş finansmanlı olarak da ilçenin ihtiyacı kadar patates tohumunu sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

ÜRETİMDE TUTMA AMAÇLI DÜZENLENDİ

Erzurum'un bitkisel ve hayvansal üretim potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar da tarımsal üretime katma değer kazandırmak adına çiftçilere katkı sunduklarını söyledi. Pasinler'de üretilen patatesin Erzurum için bir değer olduğunu kaydeden Akar, şunları söyledi:

"Erzurum genelinde yaklaşık 35 bin dekar alanda 90 bin ton civarında bir üretimimiz var. Dolayısıyla insanları bu üretimde tutmak adına, bir farkındalık oluşturmak adına bugün burada çiftçilerimizle bir faaliyet gerçekleştirdik. En güzel patatesi kim üretiyor, en sağlıklı, dış görünüş açısından, tat açısından en güzel patatesi kim üretmiş buna yönelik bir faaliyet gösterdik. 60 çiftçimiz bu konuya duyarlılık göstererek yarışmaya katıldı. Tabii ki bu konuya duyarlılık gösterdikleri için hepsi gönlümüzün birincisi ancak bir yarışma düzenledik ve ilk 10 kişiyi belirledik. Bizim projelerimizde genelde yüzde 25 çiftçi katkısı alıyoruz. Bunda da hazırlayacağımız patates tohumluğuyla ilgili projede 10 kişinin bilabedel tüm tohumluk ihtiyacını DAP idaremizin desteğiyle bizler kurum olarak karşılamış olacağız. Tabii ki bu 10 çiftçimizle sınırlı kalmayacak diğerlerine de önümüzdeki ilkbahar sezonu için cüzi miktarda da olsa çiftçi katkısıyla beraber yaklaşık 200 - 250 ton civarında çiftçilerimize tohumluk dağıtmış olacağız."

















