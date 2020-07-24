Eşlerine bağlılığı ile bilinen ve eşleri öldüğünde yas tutan Angut kuşu, Erzurum'da doğasever bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Erzurum’da doğasever bir vatandaş, bölgede varlığından bir haber olunan kuş türünü inceledi.

Tek eşlilik yaparak, bir eş ile ömür boyu yaşam süren Angut kuşu, Uzundere ilçesinde görüldü. Kentte nadir görülen bir tür olan Angut kuşu, bu yıl ilk kez avlanmak için eşleriyle birlikte göç ettikleri Tortum Gölü kenarında ortaya çıktı.

RENKLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Birbirinden renkli tüyleriyle görenleri kendisine hayran bırakan Angut kuşları Tortum Gölü etrafında ki sulak alanda günün her saatinde avlanmak için gökyüzünden süzülüyorlar.

Erzurum'da eşine bağlı olan Angut kuşu görüldü ViDEO

DOĞASEVER KUŞLARI FOTOĞRAFLADI

Angut kuşlarını ilk kez gören ve fotoğraflayan doğasever Taner Sarı bu güzellikte ki kuşları Erzurum’da kendisinin fotoğraflamasından mutlu olduğunu ifade ederek, “Yaklaşık 2 yıldır canlılarla ilgili fotoğraflar çekiyorum. Araştırmam sonucunda Angut Kuşlarının buraya göç ettiğini fark ettim. Buranın yerlileri bile Angut Kuşlarının burada olduğundan haberi yok benim öğrenmemde uzun bir zaman aldı. Bu kuşlar yapısı itibari ile papağanları andırıyorlar. Burada görenler Angut olduğunu bilmiyordu. Angutlar burada balıklarla, böcek türleriyle besleniyorlar. İlk defa burada böyle bir kuş türü ile karşılaştım” dedi.

























