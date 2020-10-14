Erzurum'da güreşe çıkamayan boğalara antrenman yaptırıldı

Koronavirüs nedeniyle boğa güreşleri iptal edilince, iki arkadaş boğalarını antrenman yaptırmak için güreştirdi. Boğalar, boş bir arazide karşı karşıya geldi.

Erzurum'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde geçen yıllarda heyecan veren müsabakalara sahne olan boğa güreşleri, bu sene pandemi nedeniyle iptal edildi.

Uzun zamandır boğalarını güreştiremeyen besiciler, antrenman maçı düzenledi. Uzundere ilçe merkezinde yaşayan Serdar Çınar ile Cevizli Mahallesi'nden Hilmi Göksu, boğalarını karşı karşıya getirdi.

BOĞALAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİ

Tortum gölü yakınlarında boş bir arazide yapılan boğa güreşi, sahiplerini heyecanlandırdı. Kıyasıya geçen güreşi Hilmi Göksu'nun Paşa isimli boğası galip tamamladı. Güreş sonrası iki boğa güçlükle sakinleştirildi.

Paşa’nın sahibi Hilmi Göksu, "Pandemi nedeniyle güreşler iptal edilince biz de boğalara antrenman amaçlı dostluk maçı düzenledik. Benim boğamın galip gelmesine sevindim." dedi.

Karagöz isimli boğasının ilk kez güreş meydanına çıktığını söyleyen Serdar Çınar ise boğalar için güzel bir antrenman maçı olduğunu söyledi.

















