Erzurum'da iki küçük çocuk Türk bayrağını öptü

Erzurum'da iki küçük çocuk Türk bayrağını öptü

Anne ve babasıyla yolda yürürken Türk bayrağını gören çocuklar, önce sarıldı ardından öptü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Bayrak sevgisi yaş tanımıyor...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurt genelinde caddeler ve binalar Türk bayraklarıyla donatıldı.

Erzurum'da da bir iş yerine devasa bayrak asıldı.

Sarılıp öptüler

Yoldan geçen 5-6 yaşlarındaki iki çocuk, dalgalanan bayrağa kayıtsız kalamadı.

Anne ve babalarının yanından heyecanla ayrılan çocuklar, Türk bayrağına önce sarıldı ardından öptü.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Erzurum'da iki küçük çocuk Türk bayrağını öptü VİDEO

