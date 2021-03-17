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    Erzurum'da indirim kuyruğu

    Erzurum'da, züccaciye mağazasındaki ürünlere yarı yarıya indirim yapıldığı duyurulunca kadınlar akın etti.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 12:45
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    Erzurum'da indirim kuyruğu

    Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinin Saraybosna Caddesi'ndeki 3 katlı züccaciye mağazasının sosyal medya hesabında, ürünlerin yarı fiyatına satılacağı duyuruldu.

    Koronavirüs vaka sayılarının bazı bölgelerde artmasına rağmen sabah erken saatlerde, iş yeri önünde çoğu kadın onlarca kişi toplandı.

    POLİS DESTEĞE GELDİ

    Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalık, saatlerce mağazaya girmek için bekledi. Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları, polisten destek istedi.

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    İZDİHAM YAŞANDI

    Polisler, giriş ve çıkışlarda bekleyip, mağazaya giren kişi sayısını kontrol etti. Ancak kalabalığın mağazaya giriş için ısrar etmesi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı.

    Mağaza önünde oluşan uzun kuyruğu gören bazı kişiler de sırada bekleyenlere tepki gösterdi.

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    "VİRÜS HER YERDE VAR"

    Kuyrukta bekleyen kadınlardan Sevgi Gül, "Kendimizi koruyarak geldik. İçeride ev eşyaları var. Tabii ki sağlık önemli ama açık havadayız, ona göre buradayız. Bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim hayatta gelmezdim. Çok beklediğim için gidemiyorum. Neredeyse 2 saattir bekliyorum. Virüs sadece burada yok her yerde var. İçeride indirim var." diye konuştu

    Erzurum'da indirim kuyruğu VİDEO

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