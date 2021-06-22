Erzurum'da kaçak elektrik, İHA ile tespit edilecek

Birçok ilde 4 bine yakın köyde elektrik hizmeti veren firma, kaçak elektrik kullanımına ve elektrik kesintilerine karşı İHA'lar ile denetim çözümü buldu.

Sık başvurulan kaçak elektrik yöntemine karşı firmalar, yeni çözümler üretiyor.

Doğu Anadolu Bögesi'nde 7 il, 58 ilçe ve 4 bine yakın köye hizmet götüren elektrik dağıtım şirketi, insansız hava aracı (İHA) ile kaçak elektrik kullanımını önlemeye çalışacak.

İHA ile zamandan ve iş gücünden daha çok faydalanacaklarını söyleyen firmanın Genel Müdür'ü Fikret Akbaş, enerji kalitesini artırmak istediklerini söyledi.

HEDEF, ENERJİ KESİNTİSİNİ DURDURMAK

Akbaş, firmaya 2020 yılının sonuna kadar 1,5 milyar lira yatırım yaptıklarının altını çizerek, hedeflerinin bölgedeki enerji kesintisini durdurmak olduğunu dile getirdi.

ENERJİ KESİNTİSİNE ARIZA ANINDA ULAŞILACAK

İnsansız hava aracını kullanmada 3 hedeflerinin olduğunu belirten Akbaş, "İlk hedefimiz bölgenin yatırım programına uygun olarak üretmemiz gereken projelerin harita altyapısının görüntülerini almak olacak. İkinci hedefimiz, bölgemizdeki enerji kesintisinearıza anında en kısa sürede ulaşmak olacak. Termal kameralarla gökyüzünden arıza kaynaklarını tespit edeceğiz. Üçüncüsü ise bölgemizde yüzde 45'ten yüzde 20'li oranlara düşürdüğümüz kaçak elektrik kullanımın da daha çok önünü keseceğiz." dedi.

İHA İLE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

İnsansız hava araçlarında bulunan termal kameralarla enerji dağılımının kontrol edileceğini kaydeden Akbaş, İHA'nın teknik ve fiziki özelliklerini şöyle anlattı:

"Havada 90 dakika kalarak 45 kilometrelik hat uzunluğu ve 10 kilometrekarelik alanda uçabiliyor. Böylelikle elektrik arızası ve kaçak elektrik sorunu daha hızlı ve detaylı şekilde çözülmüş oluyor. Şirketimiz bu konuda Türkiye'ye öncü olmuştur. İlk defa kendi bünyesine bu boyut ve kapasitede insansız hava aracı alarak yaptığımız hizmeti daha üst seviyeye çıkardık. Bölgemizde daha sağlıklı ve kaliteli enerji kullanımı sağlayacağız. Vatandaşlarımıza daha iyisini sunmak için gayretimiz devam edecek."













