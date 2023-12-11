Erzurum'da kadın kıyafeti giyen damadın arkadaşlarından güldüren şaka Erzurum'da dünyaevine giren Halit Sincar'ın düğününde kadın kıyafetleri giyinen arkadaşları ona unutulmaz bir şaka yaparken, davetliler de eğlenceli anlar yaşadı.

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İHA

Erzurum'da dünyaevine giren Halit Sincar'ın düğününde eğlenceli anlar yaşandı.

Düğün töreninin ortalarında sunucu, pistin ortasına bir sandalye bırakıp damattan oturmasını istedi.

Gelin ve arkadaşlarının geleceğini düşenin damadın etrafı, bir anda yöresel kıyafetler giyinen kadınlarla doldu.

Damadın arkadaşları kadın kıyafetiyle dans etti

Çalan müzik eşliğinde davetlilerin ilginç bakışları arasında damadın etrafında oynayarak dönen beş erkek arkadaşı, bazen kucağına oturdu bazen de yanağından öptü.

Damat ve davetlilerin ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada pistten koşar adımlarla uzaklaşan erkekler, soyunma kabinine girdi. Kendilerini yere atan damadın şakacı arkadaşları dakikalarca kahkaha atarak güldü.

"Güzel bir anı oldu"

Düğününde kadın kılığına giyinen arkadaşlarının geceye renk kattığını söyleyen Halit Sincar, "Eşimin ve arkadaşlarının geleceğini düşünürken karşımda farklı kişileri görünce şaşırdım. Ama arkadaşlarım olduğunu hemen anladım. Güzel bir anı oldu. Geceye renk kattılar. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)