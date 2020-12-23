Erzurum'da kahvehanesine tezgah kurdu

Koronavirüs nedeniyle kahvehanesi kapatılan esnaf, para kazanmak için dükkanını manava dönüştürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 20 Kasım'da ülke genelinde birçok işletmeyle birlikte kahvehaneler de geçici olarak kapatıldı.

Erzurum'da 35 yıldır kahvehane işleten 4 çocuk babası Suat Bozdemir, çalışabilmek için kahvehanesini manava dönüştürdü.

"AKLIMA BAŞKA ALTERNATİF YOL GELMEDİ"

Sandalye ve masaları kaldırdığı iş yerine meyve dolu kasaları koyan Bozdemir, "Yıllardır kahvehane olarak işlettiğim iş yerimi manava çevirdim. Sandalyeleri kaldırarak içeriye meyve ve sebze kasalarını yığdım.

Eşime dostuma dört beş tane meyve satabilirsem 'Allah bereket versin' derim. Para kazanmak için aklıma başka bir alternatif yol gelmedi" diye konuştu.

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Kahvehanenin manav reyonuna çevrildiğini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

















