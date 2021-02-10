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- Erzurum'da kanadından vurulan kartal tedavi edildi
Erzurum'da kanadından vurulan kartal tedavi edildi
Erzurum'da, 3 arkadaş tarafından yaralı olarak bulunan kaya kartalı, veteriner hekimin müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.
- DHA
- 10.02.2021 - 09:13
- Güncelleme : 10.02.2021 - 09:54
Erzurum'un Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi Sitere Boğazı'nda yürüyüş yapan 16 yaşındaki Batuhan Başar, 17 yaşındaki Baran Akyüz ve 16 yaşındaki Ömer Aslan, yol kenarında uçamayan kaya kartalını gördü.
Kartalı bulunduğu yerden alan 3 arkadaş, tedavi ettirmek üzere ilçe merkezine götürdü.
KANADINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ
Veteriner hekim Selim Çelik tarafından muayene edilen kartalın kanadından vurulduğu belirlendi.
Erzurum'da kanadından vurulan kartal tedavi edildi ViDEO
TEDAVİ EDİLDİ
Kartalın, kırık kanadı pansuman edildikten sonra sarıldı. Veteriner hekim Selim Çelik, kırık kanadına tedavi uyguladıkları kartalın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Yaralı kartal, daha sonra Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.