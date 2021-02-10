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Erzurum'da kanadından vurulan kartal tedavi edildi

Erzurum'da kanadından vurulan kartal tedavi edildi

Erzurum'da, 3 arkadaş tarafından yaralı olarak bulunan kaya kartalı, veteriner hekimin müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.