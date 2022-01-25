Off-Road araçlarının arkasına bağladıkları lastiğin üzerine oturan vatandaşlar karda kayarak eğlendi.

Erzurum’da dün gece şiddetli şekilde devam eden kar yağışı birçok vatandaşa çile olurken macera severlere eğlence oldu.

Macera Off- Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri lapa lapa yağan karın tadını 4x4 araçlarının arkasına bağladıkları lastikle karın keyfini asfaltta rafting yaparak çıkarttılar.

ADRENALİN VE EĞLENCE BİR ARADA

Halatla aracın arkasına bağlanan lastik üzerine oturarak eğlenceyi doruklarda yaşayan vatandaşlar hem adrenalini hem de eğlenceyi aynı anda yaşadılar.

Erzurum'da karın keyfini macera sevenler çıkardı VİDEO





