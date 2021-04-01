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    Erzurum'da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi

    Erzurum'da ilkbahar mevsimine rağmen karla mücadele ekipler, kardan kapalı Tekman yolunu açma çalışması sırasında drone ile görüntülendi.
    • AA
    • 01.04.2021 - 06:14
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 06:26
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    Erzurum'da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi

    Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'un Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde yeniden ulaşım sağlanması için çalışma yürütüyor.

    8 PERSONEL, 4 FARKLI ARAÇ İLE ÇALIŞIYOR

    Çalışmalara, Karayollarına ait kar savurma araçları, kepçe, greyderler ve kamyonlar ile 8 personel katılıyor.

    Erzurum'da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi-Foto Galeri

    Erzurum'da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi-Video

    Erzurum da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi #1

    2 METREYİ AŞAN KARI CUMAYA KADAR TEMİZLEYECEKLER

    Ekipler, özellikle kış boyunca etkili olan kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı söz konusu yolu cuma gününe kadar açmayı hedefliyor.

    Erzurum da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi #2

    GECE GÜNDÜZ SÜREN ÇALIŞMA

    Yolu açmak için yoğun mesai harcayan ekiplerin çalışması gece gündüz sürüyor.

    Erzurum da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi #3

    KARLA MÜCADELE, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Ekiplerin, martın son günündeki yoğun karla mücadele çalışması AA ekibince de drone ile görüntülendi.

    Erzurum da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi #4

    Erzurum da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi #5

    Erzurum da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi #6

    Erzurum da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi #7

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