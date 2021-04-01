Erzurum'da ilkbahar mevsimine rağmen karla mücadele ekipler, kardan kapalı Tekman yolunu açma çalışması sırasında drone ile görüntülendi.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'un Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde yeniden ulaşım sağlanması için çalışma yürütüyor.

8 PERSONEL, 4 FARKLI ARAÇ İLE ÇALIŞIYOR

Çalışmalara, Karayollarına ait kar savurma araçları, kepçe, greyderler ve kamyonlar ile 8 personel katılıyor.

Erzurum'da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi-Foto Galeri

Erzurum'da karla mücadele ekiplerinin ilkbahardaki zorlu mesaisi-Video

2 METREYİ AŞAN KARI CUMAYA KADAR TEMİZLEYECEKLER

Ekipler, özellikle kış boyunca etkili olan kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı söz konusu yolu cuma gününe kadar açmayı hedefliyor.

GECE GÜNDÜZ SÜREN ÇALIŞMA

Yolu açmak için yoğun mesai harcayan ekiplerin çalışması gece gündüz sürüyor.

KARLA MÜCADELE, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ekiplerin, martın son günündeki yoğun karla mücadele çalışması AA ekibince de drone ile görüntülendi.