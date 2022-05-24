Erzurum'da kış devam ediyor

Oltu'ya bağlı 3 bin rakımlı Nüğürcük Mahallesi mayısta yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye sert geçen kış mevsiminin ardından sıcak havanın etkisine girdi.

Batıya yaz gelirken Erzurum hala kar altında.

Oltu ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Nüğürcük Mahallesinde sağanak, soğuk havanın da etkisiyle yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla mahalle mayıs ayında beyaza büründü.

Yaylaya çıkanlar geri döndü

Mahalle muhtarı Ebubekir Gültekin, AA muhabirine, "Mayısta pek de alışık olmadığımız şekilde havalar soğuk geçiyor. Bu durumdan en çok da çiftçi kardeşlerimiz etkilendi. 1 hafta önce yaylalara çıkan çiftçilerimiz soğuk hava nedeniyle bugün itibariyle köye geri dönme kararı aldı." dedi.

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