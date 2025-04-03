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İHA

Erzurum’un İspir ilçesinde doğa yürüyüşü yapan profesyonel dağcı Bülent Erkan, yavru bir bozayıyla karşılaştı.

Kış uykusundan yeni uyandığı düşünülen ayı, yiyecek arayışına çıkarken kayalıklara tırmandı.

DAĞCININ OBJEKTİFİNE YANSIDI

Doğada sık sık gözlem yapan ve “Dağların oğlu” lakabıyla tanınan Bülent Erkan, bozayının hareketlerini kaydetti.

Erkan, yaptığı gözlemlerle ilgili olarak şunları söyledi: