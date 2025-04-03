İHA
Erzurum’un İspir ilçesinde doğa yürüyüşü yapan profesyonel dağcı Bülent Erkan, yavru bir bozayıyla karşılaştı.
Kış uykusundan yeni uyandığı düşünülen ayı, yiyecek arayışına çıkarken kayalıklara tırmandı.
DAĞCININ OBJEKTİFİNE YANSIDI
Doğada sık sık gözlem yapan ve “Dağların oğlu” lakabıyla tanınan Bülent Erkan, bozayının hareketlerini kaydetti.
Erkan, yaptığı gözlemlerle ilgili olarak şunları söyledi:
3 gündür gözlemlere yapıyorum. Kış uykusundan uyanan sağlıklı bozayı yiyecek arıyordu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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