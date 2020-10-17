Erzurum’da kızak takımı kara yolunda çalışıyor

Kızakların altına tekerlek takan sporcular, kendilerinin önlem aldığı yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da 2010 yılında kurulan kızak takımı, kış dönemi sonrası çalışacak yer olmadığı için antrenmanlarını kara yolunda sürdürüyor.

Kızakların altına tekerlek takan sporcular, kendilerinin önlem aldığı yolda çalışmalarına devam ediyor.

Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu, adrenalin dolu bu spora gençlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

"BU DALDA ÇOK İYİ SPORCULARIMIZ VAR"

Erzurum'un çeşitli okullarından seçilen ve yaşları 10 ile 20 arasında değişen 100'e yakın öğrenciye kızak eğitimi verdiklerini ifade eden Aksu, "Türkiye'de sadece Kars'ın Sarıkamış ilçesinde natürel kızak pisti var. Bu nedenle kışın çoğunlukla Sarıkamış'tayız. Erzurum merkez Palandöken ilçesindeki kent ormanında da kendi imkanlarımızla bir pist yaptık.





Sporcuların yaz mevsimini boş geçirmemesi için kızaklarının altına tekerlek takarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İklim şartları nedeniyle küçüklükten itibaren kızağa binen sporcularımız bu spora çok yatkın. Bu dalda çok iyi sporculara sahibiz.

Bize her konuda destek olan İl ve Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkür ediyoruz. Gençler bu spora çok ilgili. Kızağa bir defa yapan artık vazgeçemiyor. Adrenalin olarak çok iyi bir spor. Gençlerin çok zevk aldığı bir spor." dedi.

“EN İYİSİ OLMAK İÇİN MÜCADELE VERECEĞİM”

Haftada 2 kez trafiğin az olduğu merkez Palandöken ilçesindeki Kayakla Atlama Kulelerinin yolunda çalışmalarını sürdüren ve 16 Ekim'de Milli Takıma girme başarısını gösterdiğini söyleyen Nene Hatun Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Canan Taşkıran (16), "İki yıl önce bu spora başladım. Bugün milli takıma girdim. Onun da heyecanı var. Bundan önce eskrim de yarışıyordum. Milli olma seviyesine gelmiştim. Birtakım sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Sonra okuldaki antrenörlerden biri bu spora yazılmamı istedi. Ben de buraya katıldım. Gün geçtikçe antrenörlerin sevgisi bize işledi. Takımdaki büyüklerimiz bizi çok iyi şekilde yönlendirdi ve başarılı oldum. Çalışmalara katıldım. En iyisi olmak için mücadele vereceğim." diye konuştu.

“HIZ VE AKSİYONU SEVENLER İÇİN MUHTEŞEM BİR SPOR”

Altı yıldır bu sporu yaptığını söyleyen Milli Takım sporcularından Aybüke Büyükpolat ise "Seçmelere katıldım ve başarılı oldum. Altı yıldır bu sporu yapıyorum. Hız ve aksiyonu sevenler için muhteşem bir spor dalı. Hedefim ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek. Arkadaşlarıma kızak sporunu her zaman öneriyorum. Buzda yaptığımız antrenmanlarda 80 kilometre hıza çıktığımız oluyor. Bu nedenle kara yolundakine göre daha zor." diye konuştu.