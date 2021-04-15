230'un üzerinde kuş türü bulunan kuş cennetine gelen esnaf, bölgede yaşayan hayvanlar için binlerce ekmeği suyun üzerine bıraktı. Kuşlar, ekmeklerin olduğu bölgeye akın etti.

Erzurum’da Muhitti Olçun, arkadaşları ile aldığı binlerce ekmeği bagajlara doldurarak, Erzurum'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki eriyen kar sularının oluşturduğu sazlık alana geldi.

230’un üzerinde kuş türü bulunan Erzurum Sazlığı Kuş Cenneti’ne 2 bine yakın ekmek bırakıldı.

Yaban hayata sahip çıkılmasına gerektiğini söyleyen Muhittin Olçun, bu geleneğin 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan ‘Binbir Hatim’ geleneği olduğunu, her yıl yaban hayata belli aralıklarla ekmek bırakıldığını ifade etti.

Ayrıca Türkiye'nin ve Erzurum’un doğal afetlerden korunması için dualar edildi.

“HAYVANLARA HUZUR VERMEYEN TOPLUM, HUZUR BULAMAZ”

Allah tarafından insanlara emanet edilen hayvanlara huzur vermeyen toplumun huzur bulamayacağını ifade eden Olçun, ağzı ve dili olmayan yaban hayata herkesin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

“YAŞAMASINI BİLİRSEK DÜNYAMIZ ÇOK GÜZEL”

Olçun şunları söyledi:

"Pir Ali Baba, 'Eğer her yıl 1001 hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal afetlerden) korur' sözü ile başlayan gelenekte bende yaklaşık 10 yıldır yaban hayat için doğaya binlerce ekmek bırakıyorum. Koronavirüs vakalarının artması üzerine bu kez yolumuzu Erzurum ovasındaki kuş cennetine çevirdik. Suyun yüzeyine 2 bine ekmek attık. Bunu gören kuşların bölgeye akın etmesi ne kadar doğru bir hareket ettiğimizi gösterdi. Balonların üzerine de defol virüs yazıp bıraktık. Umarım başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada huzur ve barış hakim olur. Aslında yaşamasını bilirsek dünyamız çok güzel."

Erzurum’da kuşlar için binlerce ekmeği suya bıraktılar VİDEO

