Erzurum'da mayıs ayında kar yağışı

Mayıs sonuna yaklaşırken, yüksek kesimlerde aralıklı kar yağışı etkili oldu. Erzurum ve Ardahan'ın yüksek kesimleri kara teslim oldu.

Baharın sonlarına doğru ülke genelinde birçok ilde, kış etkisini sürdürüyor…

Havaların ısınması beklenirken, bazı illerde kar ve yağmur kendisini gösterdi.

Erzurum’un Horasan ve Oltu, Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi kırsalda hayatı olumsuz olarak etkiliyor.

Yüksek kesimlerde etkili kar yağdı

Horasan’ın Çamlıkale Mahallesi’nde ve Oltu’nun Dümbüllü deresindeki Nügürcük köyünde mayıs ayında yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Haziran ayına girilmesine sayılı günler kalmasına rağmen yağış ve soğuk havanın devam etmesinin şaşkınlığını yaşayan köy sakinlerinden Sinan Şen, meraya çıkardıkları hayvanların kar yağışı ile zorluk yaşayacağını ifade etti.

"Mayısta kar yağmasına şaşırdık"

İHA'ya konuşan Şen, "Mayıs ayında bu kadar yoğun kar yağışının olmasını şaşkınlıkla karşıladım." dedi.