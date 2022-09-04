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    Erzurum'da minarelli kumda şifa arıyorlar

    Erzurum'un Oltu ilçesindeki Söğütlü derenin kumları eklem ağrıları, romatizmal hastalıklarından kurtulmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 12:42
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    Erzurum'da minarelli kumda şifa arıyorlar

    Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'ndeki dere, ilk bahar aylarında yağmur sularının çevredeki volkanik dağlardan getirdiği minarelli kumlarla kaplanıyor.

    Yaz aylarında suyu azalan derede ortaya çıkan kumlar, şifa arayanların uğrak yeri haline geliyor.

    Eklem ağrısı ya da romatizması bulunanlar yazın 3-4 kez kum banyosu yaparak iyileşmeyi umut ediyor. Kuma girmenin faydasını gördüklerini belirten Oltulular, kış aylarına daha sağlıklı girdiklerini söylüyor.

    Doktor hastalarına tavsiye ediyor

    Oltulu pratisyen doktor, aynı zamanda fitoterapist İbrahim Hakkı Ekinci, hastalarına 4-5 seans kumda kalmalarını tavsiye ediyor.

    DHA'ya konuşan Ekinci, "Volkanik bir dağın eteğindeki deredeki kumlar mineral, demir ve magnezit açısından çok zengin. Özel bir dere. Bu derenin kumlarının çeşitli hastalıkları tedavi edici, düzenleyici etkisinin yanı sıra sağlığa da çok ciddi katkıları var. Özellikle volkanik dağ olan Kırdağ'ın eteğindeki Söğütlü Dere. Buradaki kumlara mıknatısı tuttuk mu müthiş derecede metal toplanıyor, demir toplanıyor. O yüzden bu dereyi öneriyorum kum banyosu için yani sağlık sorunlarına çözüm arayan herkese öneriyorum." diye konuştu.

    Erzurum minarelli kum

    Kocaeli'den memleketi Oltu'ya tatile gelen Sezgin Polat, fırsat bulunca kum banyosu yapanlardan biri.

    "İnanın çok faydalı"

    Kum banyosunu daha önce de duyduğunu belirten Polat, "Deredeki kumların ayaklardaki romatizmayı iyileştirdiğini duymuştum. 2 gün aralıklarla 3 seanstır kum banyosu yapıyorum. İnanın çok faydalı. Bu kum banyosunu tekrarlamak lazım. Buraya gelen ve Oltulu arkadaşlara tavsiye ediyorum muhakkak kum banyosu yapsınlar" dedi.

    Erzurum minarelli kum

    Erzurum minarelli kum





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