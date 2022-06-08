Erzurum'da mor renkli çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Oltu ilçesinde tarlalarda açan mor renkli çiçekler, yoldan geçen vatandaşların fotoğraf çektirmeleri için uğrak nokta haline geldi.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde bazı araziler, havaların ısınmasıyla mor renkli çiçeklerle kaplandı.

Adeta görsel şölen oluşturan mor renkli çiçekler, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

Arazileri kaplayan çiçeklerin çevresindeki yeşil tonlarla uyumunu gören kara yolundan geçen bazı sürücüler de araçlarıyla durup, çiçekler arasında fotoğraf çektirdi.

"Türkiye'de eşine az rastlanır bir görüntü"

Bu kişilerden Emrah Ceylan, AA muhabirine, "Manzarayı görünce hemen bu güzelliğin yanına geldik. Fotoğraflar ve videolar çektik. Türkiye'de eşine az rastlanır bir görüntüyle karşılaşınca bu anı ölümsüzleştirmek istedik." dedi.

Doğa tutkunlarının bu manzarayı görmesini isteyen Ceylan, doğaya zarar verilmemesi gerektiğine işaret etti.