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    Erzurum'da nehirler buz kesti

    Erzurum'da etkili olan soğuk hava sonrası nehirler ve dereler donarken, bitkilerin üzerine oluşan kırağılar ise görsel şölen sundu.
    • İHA
    • 31.12.2021 - 01:50
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    Erzurum'da nehirler buz kesti

    Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkili oluyor. Dün gece saatlerinde Erzurum’da termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterirken kentte yer alan nehirler ve dereler dondu.

    BUZ PİSTİNE DÖNEN NEHİRLERDE GÖRSEL ŞÖLEN

    Üzerindeki buz tabakası olan nehirlerin görüntüsü adeta buz pistlerini anımsattı. Sabah saatlerinde bitkilerin üzerinde oluşan kırağılar ise görsel şölen oluşturdu.

    Erzurum'da nehirler buz kesti - Foto Galeri

    Erzurum'da nehirler buz kesti - VİDEO

    SİS VE DON UYARISI

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre yarın bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

    Erzurum da nehirler buz kesti #1

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    Erzurum da nehirler buz kesti #3

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