Erzurum'da onlarca dağ keçisi görüntülendi Erzurumlu dağcı Bülent Erkan, Ölbe Vadisi'nde onlarca dağ keçisini görüntüledi.

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İHA

Erzurum’un İspir ilçesinde yaşayan ve "dağların oğlu" olarak bilinen Bülent Erkan, ülkenin farklı coğrafyalarında dağlarda keşif yapmaya devam ediyor.

Onlarca dağ keçisini bir arada görüntüledi

Bülent Erkan gezmek için gittiği Ölbe vadisinde onlarca dağ keçisini aynı anda görünce büyük bir şok yaşadı. Aç kalan keçilerin bir ağacı sarmalayarak karınlarını doldurmaya çalışmasını görüntüleyen Bülent Erkan ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştığını söyledi.

"Bu kadar dağ keçisini aynı anda görmek beni çok heyecanlandırdı"

Bülent Erkan,

Ölbe Vadisi'ni gezmeye geldim. Kayalıklarda dağ keçilerini gördüm. Bu kadar dağ keçisini aynı anda görmek beni çok heyecanlandırdı. Ülkemizin bu zenginliklerini görmek insanı mutlu ediyor. Bu heyecanı sizinle paylaşmak istedim.

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)