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    Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu

    Sıfırın altında 16 dereceye düşen hava sıcaklığı sonrası kentteki şadırvanlar adeta buzdan şelaleye döndü.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 13:18
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    Erzurum'da şadırvanlar buz tuttu

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

    Erzurum’da dün gece saatlerinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyi gördü.

    ŞADIRVANLAR DONDU

    Sabah saatlerinde sıfırın altında 8 dereceleri gören hava sıcaklığı sonrası kentte bulunan şadırvanlar buz kesti.

    Lala Mustafa Paşa Cami önünde bulunan tarihi şadırvanın alt ve üst kesimleri buz keserken şadırvanda adeta buzdan şelale görüntüsü oluştu. Öğle namazını kılmak için caminin bahçesine gelen vatandaşlar ise buz kesen şadırvandan abdest aldı.

    Erzurum da şadırvanlar buz tuttu #1

    BUZLANMA VE DON UYARISI

    Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

    Erzurum da şadırvanlar buz tuttu #2

    AĞRI'DA TERMOMETRELER EKSİ 27'Yİ GÖRDÜ

    Gece en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 27, Ardahan’da 21, Kars’ta 20, Erzurum’da 16, Iğdır’da 9, Bayburt’ta 7 ve Erzincan’da 6 derece olarak ölçüldü. Kayak Merkezlerinde ki kar kalınlığı da Palandöken Kayak Merkezinde 92, Ergan Kayak Merkezinde 38 ve Sarıkamış Kayak Merkezinde 32 santimetre olarak ölçüldü.

    Erzurum da şadırvanlar buz tuttu #3

    Erzurum da şadırvanlar buz tuttu #4

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