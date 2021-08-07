Haberler

Yaşam Haberleri

Erzurum'da sağanak yağış etkili oldu

Erzurum'da sağanak yağış etkili oldu

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Alt geçit trafiğe kapatılırken, vidanjör ile su boşaltma çalışması yapıldı.