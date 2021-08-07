- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Erzurum'da sağanak yağış etkili oldu
Erzurum'da sağanak yağış etkili oldu
Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Alt geçit trafiğe kapatılırken, vidanjör ile su boşaltma çalışması yapıldı.
- İHA
- 07.08.2021 - 17:12
- Güncelleme : 07.08.2021 - 17:37
Ezurum'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa süre içerisinde etkisini artırdı.
Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. O anlar çekilen karelere yansıdı.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Alt geçit su birikintisinden dolayı ekipler tarafından trafiğe kapatılırken, cadde üzerinde biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.
Öte yandan alt geçidin trafiğe açılması için ekipler, vidanjör ile su boşaltma çalışmasına başladı.
Erzurum'da sağanak yağış etkili oldu VİDEO