Erzurum'da sosyal deney: Görme engelli bastonuyla karşıya geçmeye çalıştı Oyuncu Arif Arifoğulları, görme engellilerin trafikte yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla bastonla kent merkezinin en yoğun olan Terminal Caddesi'nden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

İHA

Trafikte yayalara ve özellikle engellilere öncelik verilmesine dayalı dikkat çeken bir sosyal deney yapıldı.



Sinema ve tiyatro oyuncusu Arif Arifoğulları, görme engellilerin trafikte yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için Erzurum'daki Terminal Caddesi'nde sosyal deney yaptı.

Trafik polisi ve yayalar yardımcı oldu

Görme engellilerin kullandığı baston ve gözüne taktığı gözlükle yolun karşısında bekleyen Arifoğulları'na, ilk olarak yaya geçidinde duran trafik polisi yardımcı oldu.

Kendisini caddenin karşısına geçiren polise teşekkür eden Arifoğulları, deney yaptığını açıkladı.

Bazı sürücüler yol vermedi

Trafiğin yoğun olduğu caddede yaklaşık 5 saat süren deneyde Arifoğulları'nı görenler de karşıya geçmesine yardımcı olurken, sürücülerin yol vermemesi dikkat çekti.

"Unutmayalım ki, hepimiz bir engelli adayıyız"

Arifoğulları, görüntüleri,

Sosyal deney çalışmamızda insanların duyarlılığı duygulandırdı. Fakat araç sürücülerinin bırakın yayalara yol vermeyi, engelli bir vatandaşa tahammüllerinin olmaması bizleri derinden üzdü. Unutmayalım ki, hepimiz bir engelli adayıyız.

yazısıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Sürücülerinin bırakın engellileri, yayalara bile tahammül göstermemeleri üzücü"

Oyuncunun paylaştığı görüntüye çok sayıda yorum yapıldı. Görme engelli şarkıcı Bilal Göregen de paylaşımın altına "Canın yerem gardaş" notunu düştü.

Sosyal deneyiyle ilgili konuşan oyuncu Arif Arifoğulları, şunları söyledi:

Engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadığı sıkıntıları dile getirmek adına Erzurum Terminal Caddesi'nde bir sosyal deney çalışması yaptık. Yaklaşık 5 saat süren deneyde vatandaşlarımızın duyarlılığı bizleri sevindirdi. Ancak araç sürücülerinin tavırları, bırakın engellileri, yayalara bile tahammül göstermemeleri üzücü oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)