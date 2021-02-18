Erzurum'da terk edilen bebeğe sağlık çalışanları sahip çıktı

Erzurum'da Afgan kadının Şehir Hastanesinde dünyaya getirip sahip çıkmak istemediği kız çocuğuna, hemşire ve doktorlar kol kanat gerdi.

Erzurum Şehir Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce Afganistan uyruklu bir kadın, Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesinde normal doğumla kız çocuğu dünyaya getirdi.

BEBEĞİ ALMADAN AYRILDI

Doğum sonrası bebeğine bakamayacağını ve sahip çıkmak istemediğini öne süren Afganistan uyruklu anne, hastanede işlemlerini yaptırıp bebeğini almadan ayrıldı.

ADI "AYÇELEN" OLDU

Yenidoğan Ünitesinde bakım ve tedavisi süren kız çocuğunun durumunu öğrenen servisteki hemşire ve doktorlar bebeğe sahip çıkarak "Ayçelen" adını verdi.

24 GÜN BOYUNCA İHTİYAÇLARINI KARŞILADILAR

Anne sütü haricindeki tüm ihtiyaçları yaklaşık 24 gün boyunca doktor ve hemşirelerce karşılanan Ayçelen bebek, hastanedeki takip ve kontrollerinin ardından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.