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    Erzurum'da terk edilen bebeğe sağlık çalışanları sahip çıktı

    Erzurum'da Afgan kadının Şehir Hastanesinde dünyaya getirip sahip çıkmak istemediği kız çocuğuna, hemşire ve doktorlar kol kanat gerdi.
    • AA
    • 18.02.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 09:24
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    Erzurum'da terk edilen bebeğe sağlık çalışanları sahip çıktı

    Erzurum Şehir Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce Afganistan uyruklu bir kadın, Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesinde normal doğumla kız çocuğu dünyaya getirdi.

    BEBEĞİ ALMADAN AYRILDI

    Doğum sonrası bebeğine bakamayacağını ve sahip çıkmak istemediğini öne süren Afganistan uyruklu anne, hastanede işlemlerini yaptırıp bebeğini almadan ayrıldı.

    Erzurum Afgan bebek

    ADI "AYÇELEN" OLDU

    Yenidoğan Ünitesinde bakım ve tedavisi süren kız çocuğunun durumunu öğrenen servisteki hemşire ve doktorlar bebeğe sahip çıkarak "Ayçelen" adını verdi.

    Erzurum Afgan bebek

    24 GÜN BOYUNCA İHTİYAÇLARINI KARŞILADILAR

    Anne sütü haricindeki tüm ihtiyaçları yaklaşık 24 gün boyunca doktor ve hemşirelerce karşılanan Ayçelen bebek, hastanedeki takip ve kontrollerinin ardından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

    Erzurum Afgan bebek

    Erzurum Afgan bebek

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