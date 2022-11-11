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Erzurum'da toprak donmadan mezarlar kazıldı
Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte kar yağmadan 800 mezar kazılarak kışa hazırlık yapıldı.
- 11.11.2022 - 10:18
Soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla kentlerde önlemler alınmaya başladı.
Metrelerce karla mücadele edilen Erzurum'da önlemler görenleri şoke etti.
Erzurum'daki Abdurrahman Gazi ve Asri Mezarlığı'nda kepçelerle 800 mezar açıldı.
Mezarlar düzeltildi
Ekipler, kazma ve küreklerle mezarları düzenledi.
Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte, kışın donan toprağın taş gibi olması sebebiyle soğukta mezar açmak ekipleri zorluyor.
Sonbahar'dan kış mezarları hazırlandı
DHA'nın haberine göre, kentte sonbaharda mezar yerleri hazırlanarak kışın donan toprağa karşı önlem alınıyor.