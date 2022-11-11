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    Erzurum'da toprak donmadan mezarlar kazıldı

    Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte kar yağmadan 800 mezar kazılarak kışa hazırlık yapıldı.
    • 11.11.2022 - 10:18
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    Erzurum'da toprak donmadan mezarlar kazıldı

    Soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla kentlerde önlemler alınmaya başladı.

    Metrelerce karla mücadele edilen Erzurum'da önlemler görenleri şoke etti.

    ​Erzurum'daki Abdurrahman Gazi ve Asri Mezarlığı'nda kepçelerle 800 mezar açıldı.

    Mezarlar düzeltildi

    Ekipler, kazma ve küreklerle mezarları düzenledi.

    Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte, kışın donan toprağın taş gibi olması sebebiyle soğukta mezar açmak ekipleri zorluyor.

    Sonbahar'dan kış mezarları hazırlandı

    DHA'nın haberine göre, kentte sonbaharda mezar yerleri hazırlanarak kışın donan toprağa karşı önlem alınıyor.

    Erzurum da toprak donmadan mezarlar kazıldı #1

    Erzurum da toprak donmadan mezarlar kazıldı #2

    Erzurum da toprak donmadan mezarlar kazıldı #3

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