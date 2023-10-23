Erzurum'da üretilecek! Mor patates üretimi Anadolu'ya yayılıyor Mor patates daha çok Avrupa'da tüketiliyor. Türkiye'de üretimi yeni başlayan sebzenin, ekim alanları Avrupa'ya ihraç edilmek amacıyla artırılıyor.

AA

Mor patates, şifa deposu ve antioksidan kaynağı bir bitki.

Avrupa’da kadınların çok fazla tükettiği biliniyor.

İlk olarak Eskişehir’de üretilmeye başlanan bitkinin, Amasya’daki ekimi sonrası Erzurum’da da ekonomiye renk katması planlanıyor.

Adana, Hatay ve Sivas’ın ardından Amasya’da bir firmanın sosyal sorumluluk desteğiyle deneme ekimleri yaptığı mor patates toplamda 450 dekarlık alanda yetiştirildi.

Mor patates, Erzurumluların dikkatini çekti

Mor patates, Erzurumluların da dikkatini çekti. Amasya’ya gelen bir heyet hasadı yerinde inceledi. Gelecek sezon için Erzurum’da da deneme ekiminin yapılması planlandı.

"Pazar sorunu yok"

Erzurum’dan gelen heyete bilgiler veren Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu, özellikle de Avrupalı kadınların çok tükettiği şifa deposu bu ürünün pazar sorunu olmadığını söyledi.

Fiyatı normal patatesin 3-4 katı

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, deneme ekimini yapacaklarını aktararak şu bilgileri verdi:

Normal patates ile mor patatesin farklılıkları var. 3-4 kat fazla fiyatla satılabiliyor. Hem antisiyonun, antioksidan ve kanser hastalıklarına iyi geliyor. Kozmetik sanayiinde de kullanıldığı için Erzurum’da yetiştirmeyi planlıyoruz.

“Rakım ve iklim şartlarının etkilerini göreceğiz”

Mor patatesin üretimi konusunda AR-GE çalışmaları da planladıklarını aktaran Erzurum Nene Hatun Kadın Kooperatifi Başkanı Büşra Topaloğlu ise gelinen aşamayı şu sözlerle dile getirdi:

Rakım ve iklim şartlarının etkilerini göreceğiz. İnşallah verim alabilirsek güzel işler yapabileceğimizi düşünüyorum.

"Eksi 40 derecede yaşıyorsak her şeyi yapabiliriz"

Pasinler Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Kübra Kobaza ise çalışmalara hatır olduklarını, “Erzurum’un iklim şartlarını bilmeyen yoktur. Kışın eksi 40 derecede yaşayan kadınlarız. Eksi 40 derecede yaşıyorsak her şeyi yapabiliriz.” şeklinde ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)