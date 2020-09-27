Kahvehane işletmesi olan bir esnaf, kahvesine gelen müşterilerine maniler ve dualar okuyarak çay veriyor. Şifa niyetine çay veren işletme sahibi müşterilerinin ilgi odağı oluyor.

Erzurum’un Dadaşkent ilçesinde mütevazi bir kahvehane dükkanı olan 38 yaşındaki Eyüp Adanır, yaşlı, genç ve çocuk müşterilerine çay verirken mani ve dua okuyor.

Çay isteyen vatandaşlara şifa niyetine diyerek çay veren Adanır, müşterilerinin beğenisini kazanıyor.

DUA ALMAK İÇİN ÇAY İÇMEYE GİDİYORLAR

Bazı vatandaşlar ise Adanır’ın çay verirken söylediği güzel sözleri ve duaları dinlemek için kahvehaneye çay içmeye geliyor.

Erzurum'daki çaycı, müşterilerine mani okuyup dua ediyor VİDEO







"BİR ŞİFA NİYETİNE ÇAY VER"

Müslümanlara daha iyi şekilde hizmet edebilmek için çay ocağı açtığını belirten Eyüp Adanır, “Müslümanlara hizmet edebilmek için bu işe başladım. Çocukluktan beri Allah’ın rızası için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İnsanlara hizmet edebilmek için çabalıyorum. Önceki işimden istifa edince Müslümanlara daha iyi nasıl hizmet edebilirim diye düşündüm. Ben de bunun üzerine çay ocağı açtım. Gelen müşterilerimin hepsi memnun, dua ederek çaylarını veriyorum. Bu şekilde çay verdiğim zaman onların da rızasını almış oluyorum. 'Eyüp bir şifa niyetine çay ver' derler ben de 'en güzelinden' derim” dedi.





"ÇAYLARI ŞİFA GİBİ GELİYOR"

Kahvehane sahibinin gelen müşterilere güzel sözler söyleyip dualar ettiği için buraya çay içmeye geldiğini kaydeden vatandaşlar, “Çay verirken çok güzel kelimeler kullanıyor. Çocuk olsun büyük olsun sözleri bize şifa gibi geliyor. Çayları şifa gibi geliyor. Tüm işletmelerin müşterilere böyle davranması gerekiyor. Çevrede yaşayan herkes buraya çay içmeye geliyor. Ben kendi adıma sadece şifa niyetine çay verdiği için ve güzel sözler kullanıp insanlara dua ettiği için buraya çay içmeye geliyorum” açıklamalarında bulundu.



