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    Erzurum'daki çeşmede buzdan heykel oluştu

    Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da çeşmenin patlamasıyla ortaya heykel çıktı. Buzdan heykel, görenlerin dikkatini çekti.
    • İHA
    • 31.12.2020 - 14:15
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 14:29
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    Erzurum'daki çeşmede buzdan heykel oluştu

    Erzurum'a bağlı Oltu-Narman yolu üzerindeki çeşme aşırı soğuktan donarak patladı.

    Çeşmelerin donduğu bölgedeki bir çeşmede de buzdan heykel ortaya çıktı.

    ÇAY VE ÇEŞMELER DONDU

    Gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle Oltu Çayı da buzlandı.

    Erzurum'daki çeşmede buzdan heykel oluştu VİDEO

    "HALKIMIZI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR"

    Oltulu Öner Elibol, “Havaların aniden soğuması ile birlikte Oltu Çayımız ve çeşmelerimiz donmuş durumda. Halkımızı olumsuz yönde etkiliyor.” dedi.

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