İlkbahar gelmesine rağmen erimeyen karlar nedeniyle 'rızık ağacı' adını verdikleri ağacın dallarına kuşlar için ekmek asan engelliler, "Gözlerimizden olduk, insanlığımızdan değil" dedi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, aralarında görme, işitme ve bedensel engellilerin bulunduğu üyelerle deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 700 metresine araçlarla çıkıp, ağaçlık bölgeye kadar yürüdü.

Üyeler, kuşlar için ağacın dallarını ekmeklerle donatarak doğaya hayat verdi.

"RIZIK AĞACI OLARAK ADLANDIRDIK"

Palandöken'e vahşi ve doğal hayatı canlandırmak, aç kalan kuşlara yem vermek için çıktıklarını belirten Başkan Keleşoğlu, "Hayvanların karnını doyurmak, bu haklarını yerine getirmek için Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak yapmış olduğumuz bir farkındalık programı. Ekmek ile donattığımız ağacı, 'rızık ağacı' olarak adlandırdık." diye konuştu.

Erzurum'daki engelliler, kuşlar için 'rızık ağacı'na ekmek astı VİDEO

"EVİMİZE GİTTİĞİMİZDE ÇOK MUTLU OLACAĞIZ İNŞALLAH"

Yaklaşık 10 yıl önce görme yetisini kaybeden, evli ve 3 çocuk babası Aydın Oğuz ise yardım almadan ağacın dallarına ekmek astı. Malulen emekli olduğunu belirten Oğuz, "Biz de normal, sağlıklı insanlar gibi ağaçlara ekmek astık. Bizim için pek fazla bir zorluğu olmadı. Ekmeği elimize alıp, ağacın dalını da bulduktan sonra normal şekilde astık. Çok mutluyuz. Doğadaki canlılara bu nimetleri verip, evimize gittiğimizde çok mutlu olacağız inşallah." dedi.

"İNSAN OLARAK DAHA MÜKEMMEL BİR DOĞADA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Görmeden 30 yılının geride kaldığını anlatan Necati Özcan da "Gözlerimi 1991 yılında aniden kaybettim. Rabb'imin verdiklerine hamdolsun. Bizler insan olarak daha mükemmel bir doğada yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Üyeler, ağacın tüm dallarını ekmekle donattıktan sonra birbirlerine destek olarak, karlı ve engebeli yolları aşıp, araçlarına ulaşmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

























