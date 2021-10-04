Erzurum'daki kadın, 60 yaşında dünya evine girdi

3 çocuk babası emekli polis memuru Salih Aykul'un ikna ettiği ve bu zamana kadar her talibine hayır diyen Mübeccel Çakmak Aykul, 60 yaşında gelinlik giydi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Mübeccel Çakmak Aykul ve Salih Aykul çifti, dünya evine girmeye karar verdi.

Nikahlarının kıyılmasının ardından birbirlerine pasta ikram eden çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, gelinin bu zamana kadar her talibini reddetmesi de dikkat çekti.

60 yaşında hayatının aşkıyla karşılaşan Mübeccel Çakmak'ın, eşi Salih Aykul'un evlilik teklifini kabul ederek gelinlik giymesi görenlerin dikkatini çekti.

GEÇ SAATLERE KADAR EĞLENDİLER

Mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden Aykul çifti, davetlilerle halay çekip gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.

"YALNIZLIK ÇEKİLMİYOR"

Eşi Mübeccel’i zor ikna ettiğini söyleyen Salih Aykul, ilk eşinin vefat ettiğini belirterek, "Yalnızlık çekilmiyor. Mübeccel Hanım ile dünya evine girdik. Çok mutluyum." dedi.

"NASİP BUGÜNEYMİŞ"

Bugüne kadar çıkan taliplilerini geri çevirdiğini belirten Mübeccel Çakmak Aykul ise, "Nasip bugüneymiş. İnşallah hayırlı, uğurlu olur." diye konuştu.

























