Erzurum'daki öğretmen okula kayarak gidiyor

Uzundere ilçesindeki ilkokul müdür yardımcısı, kar yağışının ardından okul yolunu kayak pisti olarak kullanmaya başladı. Öğretmen, okula ulaşmak için kayak takımlarını kullanıyor.

Ülkenin belirli bölgelerinde kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, Erzurum'daki öğretmen yağışı fırsata çevirdi.

Erzurum’un Uzundere ilçesindeki Şelale İlkokulu’nun Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, kar yağışının ardından okul yolunu adeta kayak pistine çevirdi.

OKULA ULAŞMAK İÇİN KAYAK TAKIMI KULLANIYOR

Ulaşım aracı olarak kayak takımlarını kullanan Turan, okula mahalledeki yollardan kayarak gidiyor.

"YAĞIŞI FIRSATA ÇEVİRDİM"

Şelale İlkokulu Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, “İlçemize kar fazla yağmaz, çok nadiren yağar. Okul olarak kar yağışlarında kızakla kayar, kar topu oynarız. Ben de bu kar yağışını fırsat çevirerek okula arabamla değil kayak takımımla geldim.” şeklinde konuştu.