Erzurum'da yaklaşık 2 yıl önce tanışan öğretmen Murat Kars ile Azerbaycanlı Aynura Zeynelova, pandemi sebebiyle bir araya gelemeyince nişanlarını internet üzerinden yaptı.

Erzurum İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmenliği yapan Murat Kars, 2 yıl önce şehri ziyarete gelen Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan Aynura Zeynelova ile tanıştı.

Evlilik kararı veren çift, bir süre pandeminin sona ermesini bekledi.

Pandeminin devam etmesi sebebiyle Murat Kars ve Aynura Zeynelova, internet üzerinden nişan yapma kararı aldı.

KIZ TARAFI BAKÜ'DE ERKEK TARAFI ERZURUM'DA BULUŞTU

Kız tarafı Bakü'de yaşayan Zeynelova'nın evinde toplanırken, erkek tarafı Murat Kars'ın Erzurum'daki evinde buluştu.

Online nikaha gelemeyenlere ise nişan törenini takip edebilmeleri için bağlantı linkleri verildi.

Erzurum’dan Azerbaycan’a bağlantı: Online nişan yapıldı VİDEO

İNTERNET ÜZERİNDEN NİŞAN

İnternet ortamında buluşmanın sağlanmasının ardından nikah törenine geçildi.

Genç çiftin evlilik için bir kez daha ailelerinin önünde kararlarını açıklamasının ardından Zeynelova'nın nişan yüzüğünü anne ve babası, Murat Kars'ın yüzüğünü de Erzurum'daki ailesi taktı.

Bağlantı linkleriyle töreni takip eden yakınları alkışlarıyla bu mutluluğa ortak oldu.

ULUSLARARASI SANAL NİŞAN

Uluslararası sanal nişanla, sevdiği kadınla evliliğe giden ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşayan Murat Kars, aileler uygun görünce böyle bir adımı attıklarını söyledi.

Kentler arası nikah olduğunu ancak uluslararası nişanın belki de ilk kez gerçekleştiğini belirten Murat Kars, "Koronavirüs salgını sebebiyle insanların hareketleri kısıtlandı. Ama sanal ortamda böyle bir sıkıntı yok. İnternet üzerinden dersler işleniyor, konferanslar yapılıyor. Bu fikir bize nişan yapabilme düşüncesini de getirdi. Aileler de kabul edince Bakü ve Erzurum'da toplanan ailelerle nişan törenini gerçekleştirdik." diye konuştu.

“DÜĞÜNÜ İNŞALLAH YÜZ YÜZE YAPABİLİRİZ”

Yaz aylarında düğün yapmayı planladıklarını söyleyen Murat Kars, "Ancak düğünü böyle uzaktan online değil yüz yüze yapmayı düşünüyoruz. İnşallah o zamana kadar salgın ortamı kalkar ya da özel bir izin yolu bularak düğünümüzü yüz yüze yapabiliriz." dedi.