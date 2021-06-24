Erzurumlu çiftçi tarlasına ay yıldız çizdi

Tarlasına traktörü ile ay yıldız çizen Sefa Laç, "Bu ay yıldızı aldığı kötü sonuçlarla moralleri bozulan, Euro 2020'ye erken veda eden A Milli Futbol Takımı'na hediye ediyorum" dedi.

Erzurum'da yaşayan ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 31 yaşındaki Sefa Laç, tarlasına traktörle ay yıldız çizdi.

Erzurum- Bingöl karayolunun Tuzcu köyü mevkisinden geçenler, tarlaya çizilen ay yıldıza ilgi göstererek, fotoğraf çekiliyor.

"GEÇEN YILDAN BERİ AKLIMDAYDI"

Sefa Laç, başta babası olmak üzere çok kişinin kendisine "Paran mı, mazotun mu çok," "Mazotun litresi kaç lira biliyor musun?" dediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bayrak ve vatan sevgisi içimizde var. Yukarıda tarla sürüyordum. Kuraklıktan dolayı toprak beton gibi olmuştu.

Pulluklar batmıyordu. Çok yoruldum ve tarlayı sürmeyi bıraktım. Aklıma hemen zemini yumuşak olan boş tarlaya girip ay yıldız yapmak geldi. Zaten geçen yıl böyle bir fikir aklımda vardı.





"A MİLLİ TAKIMI'NA HEDİYE EDİYORUM"

Ay yıldızın yanına kullandığım traktörün markasını da çizdim. Önümüzdeki yıl yukarda 60 dönüm arazim var. Oraya sürpriz bir şey yapacağım.

Toprağa işlediğim bu ay yıldızı aldığı kötü sonuçlarla moralleri bozulan Euro 2020'ye erken veda eden A Milli Futbol Takımı'na hediye ediyorum."