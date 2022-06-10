Erzurumlu Eren Amca, yaşına aldırmadan patenle dolaşıyor

Erzurum'da markete, park ve bahçelere tekerlekli patenle giden buz pateni antrenörü 70 yaşındaki Eren İltir, yaşına rağmen görenlerin şaşkın bakışları altında patenleriyle geziyor.

Erzurumlu 2 çocuk babası Eren İltir, çocukluk çağında başladığı buz ve tekerlekli paten sevgisini, gençliğinden beri hem sporcu yetiştirerek hem de çocuklarına bu sporu öğreterek sürdürüyor.

Gençlere paten ile kaymayı öğretiyor

Geçmişte buz pateni salonu olmayan kentte buz tutan süs havuzlarında, son yıllarda ise bu alanda tesislerin açılmasıyla buz pateni salonlarında patenle kayan İltir, kışın başta olmak üzere kentte bu spora ilgi duyanlara eğitim veriyor.

Kurduğu kulübe katılan gençlere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde buz pateni, buz hokeyi ve curling öğreten İltir, aralarında sürat pateni branşında dünya yedincisi olan milli sporcu, öğretmen oğlu Serdar İltir'in de bulunduğu çok sayıda sporcu yetiştirdi.

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Yazın tekerlekli patenleriyle geziyor

AA'nın haberine göre; antrenörlükten arta kalan zamanlarında atölyesinde paten tamiri de yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan İltir, özellikle yazın tekerlekli pateniyle şehrin cadde ve sokaklarını geziyor.

İlerleyen yaşına rağmen ulaşım aracı kullanmayan ve evinden çıktığı tekerlekli patenle alışverişe, sinemaya ve kahveye giden İltir, performansıyla görenlerin beğenisini topluyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde başladığı antrenörlüğü emekliliğinde de sürdüren İltir, tekerlekli ve buz patenini sokaktaki çocuklara da gönüllü öğretiyor.

"Bu spora aşığım"

Eren İltir, 58 yıl önce buz patenine ilgi duymaya başladığını, belirterek, "Bu sporu seviyorum ve bu spora aşığım. Ölene kadar da yapmaya devam edeceğim." dedi.

Çocukluk çağındayken ailesinin karşı çıkmasına rağmen gece geç saatlere kadar cadde ve sokaklarda patenle kaydığını ifade eden İltir, tecrübe ve birikimleri sayesinde paten tamirleri de yapıp aile bütçesine katkı sağladığını aktardı.

Tekerlekli patenle cadde ve sokaklarda gezerken çocuklar ve yaşlılardan çok güzel tepki aldığını dile getiren İltir, şöyle devam etti:

"Patenle gezdiğimi görenler çok beğeniyor ve öğrenmek istiyor. Kahveye, sinemaya, markete her yere tekerlekli patenle gidiyorum. Ulaşım aracı kullanmıyorum. Patenleri hayatımdan da yanımdan da hiç ayırmadım. Doğu illerinde yazın yazlık patenle, kışın da kışlık patenle bu spor yapılabilir. Spor her türlü kötülükten insanları korur. Amacım sporu sevdirmek."





"Tekerlekli patenle kaydığımı görünce şaşırıyorlar"

İltir, kısa süreli eğitim sonrası herkesin bu sporu rahatça yapabileceğini belirterek, "İnsanlar tekerlekli patenle gezdiğimi görünce önce şaşırıyor, ak sakalım ve saçıma bakıp 'bu adam nasıl böyle kayabiliyor' diye hayret ediyor. Hiç bilmeyene 2 ila 4 ders aralığından sonra tekerlekli paten ve buz patenini öğretiyorum." diye konuştu.

"Kendimi 18 yaşında gibi hissediyorum"

Patenleri ayağından hiç çıkarmayacağını ve insanlara bu sporu öğretmeye devam edeceğini belirten İltir, bu şekilde hayatını sürdürmenin kendisine büyük haz ve heyecan verdiğini dile getirdi.

Yaşını hiç umursamadığını söyleyen İltir, "Kendimi 18 yaşında gibi hissediyorum. Biraz kilo fazlalığım var. Bu sporu öğretmek için Doğu illerinden gelecek her türlü teklife ve davete açığım. Bazen çocuklar caddelerde tekerlekli patenle tehlikeli yolculuk yapıyor, arabaların arkasına takılıyor, bunlara uygun tekerlekli paten yolları yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Hemşehrileri takdir ediyor

Vatandaşlardan Abdullah Oğuz da "Eren hoca Erzurum'um renkli simalarından. Çok enerjik, yaşına rağmen enerjisinden bir şey kaybetmemiş. Bu yaşta her yere patenle gidiyor, buzda kayıyor." dedi.

Necmettin Çığrıkçı da İltir'in gençliğinde de patenleri takıp Erzurum'u gezdiğini anlatarak, "Eren hoca şimdi de maşallah ulaşım aracı kullanmadan her tarafa patenleriyle gidiyor." diye konuştu.