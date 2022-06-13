Erzurumlu girişimci, atıl topraklara 16 bin ceviz fidanı dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerinden sonra işe koyulan girişimci, bin 300 dönümlük araziye 16 bin ceviz fidanı dikerken 470 de küçükbaş hayvanının bulunduğunu belirtti.

Erzurum'da yaşamını sürdüren Hamza Doğan, Şenkaya ilçesi Turnalı mahallesinde bin 300 dönüm araziye 16 bin ceviz fidanı dikti.

Girişimci Doğan, 2019 yılında yaptığı araştırma sonucu Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerinin kendisini bu işe yönlendirdiğini belirtti.

Bin 300 dönüm arazi kiraladı

Ceviz üretimi yapmaya karar verip kendi ilçesinde arazi bulamayınca çevre ilçeleri dolaşan Doğan, Şenkaya ilçesinin Turnalı köyündeki kıraç toprağa sahip, bin 300 dönümlük araziyi kiraladı.

470 küçükbaş hayvanı bulunuyor

Bunlarla da yetinmeyen Doğan, büyük şehirlere göç eden vatandaşların 700 dönüm boş arazisini kiraladı. Çorak arazileri sulu tarıma geçiren girişimci, bu arazilerin büyük bölümüne de arpa, buğday, yulaf, yonca tarım ürünleri ekti. Sonrasında hayvancılığa da el atan Doğan, 470 küçükbaş hayvanının bulunduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın söyledikleri bizi yönlendirdi"

Girişimci Hamza Doğan, "2019 yılında yaptığı araştırma sonucu Cumhurbaşkanımızın sürekli söyledikleri beni ve çocuklarımı ceviz dikmeye yönlendirdi." dedi.

"Eleman bulmakta zorluk çekiyoruz"

Tarım ve hayvancılığı birlikte yürüten Doğan, arazilerde yetiştirdiği bitkilerle hayvanlarının yem ihtiyacını karşılıyan Doğan, "Bu bölgede fidanların işlenmesi batıya nazaran hem zor hem de maliyetli. Aynı zamanda da fidanı yaşatması iklimsel olarak zor çünkü kış soğuk, yaz da bu bölge aşırı derece sıcak oluyor. Zira fidan, dikiminden sonra 3 yıl bakım istiyor. Eleman bulmakta zorluk da çekiyoruz. Biz ailece işin başında, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz." dedi. Doğan, fidanlara adeta çocuk gibi baktıklarını, Doğu Anadolu şartlarına göre fidanları yetiştirmede yüzde 100 başarı sağladıklarını söyledi.

"Gelecek nesle büyük bir eser bırakmış olacağmız"

İHA'nın haberine göre; fidanların dikiminin ardından tarım ve hayvancılık işine girdiklerini dile getiren Doğan, "Bölgede çevre köylerden arazilerini terk edip büyük şehirlere göçen insanların yerlerini kiraladık. 201 parsel 700 dönüm kadar arazinin içerisinde arpa, buğday, yulaf, yonca gibi ekimler yaptık. 500 dönüm kadar ekim yaptık. 200 dönüm de çayır alanı bıraktık" diye konuştu. Çok doğru bir iş yaptığımızı ve hiç pişman olmadığımı düşünüyorum çünkü 67 yaşındayım. Gelecekten ne bekleyebilirim ki? Ama çalışmaktan mutlu oluyorum. Kendim için yapmıyorum. Çocuklarım, torunlarım, Türkiye için herkese faydası olsun diye bunları yapıyorum. Proje tamamlandığında 35 bin fidanımız olacak. Bu fidanlar dağları yemyeşil edecek. Buradan hem kuşlar gibi her canlı faydalanacak hem de gelecek nesle büyük bir eser bırakmış olacağız. Bu anlamda çok mutluyuz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.