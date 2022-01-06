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    Erzurumlu öğrencilerin kar eğlencesi

    Ders arası veren ana sınıfı ve ilköğretim öğrencileri, karla kaplı okul bahçesinde kartopu oynayarak neşeli dakikalar geçirdi.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 08:56
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    Erzurumlu öğrencilerin kar eğlencesi

    Erzincan merkez Ulalar Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl İlköğretim Okulu'nun bahçesi, karın tadını çıkarak minik öğrencilerle şenlendi.

    Sıkı sıkı giyinip teneffüste bahçeye çıkan öğrenciler, kendilerini bembayaz karın içerisine attı.

    KARIN TADINI ÇIKARDILAR

    Birbirleriylle dakikalarca kartopu oynayan çocukların keyifli hali dikkatlerden kaçmadı. Öğretmenleri nezaretinde kar keyfi yaşayan minik ana sınıfı öğrencileri de timsah yürüyüşü yaptı.

    "MUTLUYUZ"

    Karda oyun oynayarak eğlendiklerini belirten öğrenciler, “Çok güzel. Kartopu oynuyoruz. Mutluyuz.” ifadelerine yer verdi.

    Erzincan’da okul bahçesinde minik öğrencilerin kartopu keyfi

    Erzurumlu öğrencilerin kar eğlencesi #1

    Erzurumlu öğrencilerin kar eğlencesi #2

    Erzurumlu öğrencilerin kar eğlencesi #3

    Erzurumlu öğrencilerin kar eğlencesi #4

    Erzurumlu öğrencilerin kar eğlencesi #5


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