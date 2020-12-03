Açık alanlarda da sigara yasağı uygulanmasıyla Erzurumlu bir vatandaş, evde hanımının, dışarıdaysa devletin sigara içmesine izin vermediğini belirterek sigarayı bırakacağını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınladığı 11 Kasım 2020 tarihli genelgede yer alan, 'Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı' kararının ardından halka açık alanlarda da sigara içilmesinin önüne geçilmişti.

2007 yılında kapalı mekanlarda yasaklanmasının ardından şimdi de açık alanlarda sigara içemeyen tiryakiler, çareyi bırakmakta bulunca sigara satışlarında da azalmalar görüldü.

EKİPLER GÖZ AÇTIRMIYOR

Duman avcılığı yapan polis memurları, halka açık yerlerde sürekli anons geçip devriye gezerek kimseye göz açtırmıyor.

YASAKLARI FIRSAT BİLDİLER

Sigara kullanan kişilerin, taşıyıcı olabilme ihtimaline karşı bulaş riskini azaltmak için kısıtlamaların getirilmesi en çok tiryakileri üzdü. Sigarayı bırakmak isteyen içiciler de yasakları fırsat bilerek yıllarca kullandıkları sigara paketlerini bir köşeye fırlattı.

Erzurumlu sigara tiryakisi evde eşi, dışarıda devlet için sigara içmiyor VİDEO



SİGARAYI BIRAKMA KARARI ALDILAR

Koronavirüs salgınında sigara içen kişilerin, hastalık sürecini daha zor atlattığı ortaya çıkınca bir de üzerine kısıtlamaların da gelmesi tiryakilere sigarayı bırakmaya itti.

"TEK ÇARE BIRAKMAK OLACAK"

Dışarıdaki kısıtlamalardan sonra evde de eşlerinin baskısından dolayı sigara içemez hale geldiklerini söyleyen Osman Dadaşoğlu (53), "20 yıldır sigara içiyorum. Dışarda içmeye devlet, evde de hanım bırakmıyor. Eskiden günde 2 paket sigara içerdim şimdi ise tek tük içebiliyorum. Durum böyle devam ederse tek çare bırakmak olacak. Sigarayı içecek mekan kalmadı." dedi.

"SİGARANIN KORONAVİRÜSÜ YAYACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Sigaranın koronavirüsü yaydığına inanmadığını ve kısıtlamalarla birlikte sigara ile yollarını ayırmayı düşündüğünü söyleyen vatandaşlardan Ömer Kılıç (26), "4 yıldır sigara kullanıyorum. Tabii ki insanlar için zararlı ama kullanan insanlar için de belli bir mekan tahsis etmeleri gerekiyordu. Kapalı alanlarda yasaktı, artık açık alanlarda da yasak. Bırakmak istiyoruz ama bırakamıyoruz. İnşallah virüsün bittiği günlerde rahat rahat içebiliriz.

Özendirmiş olmayayım ama insanların keyfinden taviz vermesi çok sıkıntılı bir durum zaten kötü bir dönemden geçiriyoruz. Sadece sigaranın virüsü yaydığını düşünmüyorum. Belli başlı tedbirleri zaten alınmıştı. Milyonlarca insan sokakta geziyor ve ben sadece sigaranın koronavirüsü yayacağını hiç zannetmiyorum. Artık ne tat alabiliyoruz ne de zevk, yılbaşı da yaklaşıyor muhtemelen zam gelecek. Mecbur sigarayı bırakmayı düşünmeye başladık." diye konuştu.

"HAYAT DAHA GÜZEL"

30 yıl sigara içtikten sonra 6 yıl önce sigarayı bıraktığı için rahat bir nefes aldığını ifade eden Mehmet Aslan ise "Alınan kısıtlama kararlarını çok yerinde buluyorum. Ben 30 yıl sigara kullandım ama hiçbir faydası olmadı. 6 yıldır tamamen bıraktım ve çok şükür rahat bir nefes alabiliyorum. Alınan kararlar, beni çok memnun etti. Hatta sigarayı ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Yaşamak daha güzel herkes bunun kıymetini bilmeli." dedi.