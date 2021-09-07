Erzurumlu vatandaşın, Ovit ve Salarha Tüneli'ni geçerken çektiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Hükümetin altyapı yatırımları halkın beğenisini toplamaya devam ediyor.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerle bağlantısını kolaylaştıran yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

70 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU

Rizelilerin 70 yıllık hayali olan ve 2018'de açılan Ovit Tüneli'ne ek olarak güzergahta inşa edilen Salarha Tüneli de 4 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Erzurumlu vatandaşın Ovit Tüneli paylaşımı VİDEO



ERZURUMLUNUN SEVİNCİ

Erzurum ve Rize arasında hayata geçirilen projeler yöre halkından tam not aldı.

Güzergahı ilk kez kullanan Erzurumlu bir vatandaşın paylaşımı ise sosyal medyada beğeni topladı.





"GURURUMUZ OVİT TÜNELİ"

Ovit Tüneli'ne İspir'den giren Erzurumlu, yol boyunca çektiği videoda "Maşallah Sübhanallah. Allah kem gözlerden korusun. Yolumuz bahtımız açık olsun inşallah. Kardeşlerim burası Türkiye'nin göz bebeği. Gururumuz Ovit Tüneli. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gel de heyecanlanma kardeşim. Allah vatanımızı bozmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. Rabbim güçlü Türkiyemize daha da çok güç versin inşallah. Fatih'in torunları Ovit Tüneli gibi eserler bırakır.





"BU GURUR HEPİMİZE YETER"

AK vatan AK Başkan, durmak yok yola devam Türkiyem. Evet kardeşlerim bu gurur hepimize yeter. Yeter ki vatanımızı sevelim devletimizi sevelim. Tünelimize İspir tarafından girdik. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başkomutanımız bu yolların açılışını yaptı. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.



