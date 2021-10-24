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    Erzurum'un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı

    Sonbahar renkleriyle kartpostallık manzaraların oluştuğu gölet, doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 17:41
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    Erzurum'un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı

    Sonbahar mevsimi ile yurdun dört bir yanında eşsiz manzaralar oluşmaya başladı.

    Erzurum'un meşhur Tekederesi Göleti, hafta sonları şehirden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar tarafından doğa ile buluşmak için sıkça tercih ediliyor.

    SONBAHAR RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

    Kışın yüksek rakımı ve tesisleri ile birçok misafiri ağırlayan gölet, etrafındaki kavak, çam ve huş ağaçlarıyla birlikte sonbahar renklerine büründü.

    Erzurum'un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı ViDEO

    Erzurum un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı #1

    VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

    Sarı, yeşil ve kızıl tonlarının bir araya gelmesi ile oluşan görüntü, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

    Erzurum un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı #2

    RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR

    Ziyaretçiler, renk cümbüşünün yaşandığı alandaki korularda yürüyüş yaparken aynı zamanda da çadırlarda mevsimin tadını çıkarıyor.

    Erzurum un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı #3

    Erzurum un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı #4

    Erzurum un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı #5

    Erzurum un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı #6

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