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- Erzurum'un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı
Erzurum'un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı
Sonbahar renkleriyle kartpostallık manzaraların oluştuğu gölet, doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.
- İHA
- 24.10.2021 - 17:24
- Güncelleme : 24.10.2021 - 17:41
Sonbahar mevsimi ile yurdun dört bir yanında eşsiz manzaralar oluşmaya başladı.
Erzurum'un meşhur Tekederesi Göleti, hafta sonları şehirden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar tarafından doğa ile buluşmak için sıkça tercih ediliyor.
SONBAHAR RENKLERİNE BÜRÜNDÜ
Kışın yüksek rakımı ve tesisleri ile birçok misafiri ağırlayan gölet, etrafındaki kavak, çam ve huş ağaçlarıyla birlikte sonbahar renklerine büründü.
Erzurum'un Tekederesi, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşıladı ViDEO
VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR
Sarı, yeşil ve kızıl tonlarının bir araya gelmesi ile oluşan görüntü, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR
Ziyaretçiler, renk cümbüşünün yaşandığı alandaki korularda yürüyüş yaparken aynı zamanda da çadırlarda mevsimin tadını çıkarıyor.