Erzurum'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Kış turizminin gözdelerinden biri olan Palandöken'de, kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Türkiye'nin ve Erzurum'un kış turizmi yönünden gelişmiş bölgelerinden biri olan Palandöken Dağı'nda kar yağışı başladı.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Palandöken bölgesinde ve kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Türkiye'nin ve Erzurum'un turizm açısından önemli bölgelerinden biri olan Palandöken'e, kar yağışı ile beraber ziyaretçiler akın etmeye başladı.

Karla kaplı Palandöken'in zirvesinde kayak heyecanı



İl merkezinden ulaşımın kolay olduğu Palandöken'e, kayak ve macera tutkunları akın etti.

Turistler ve bazı yerli vatandaşlar, kar yağışını yerinde görmek için Palandöken’e geldi.

Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kar yağışıyla beraber kentte yoğun sis oluşmasından dolayı görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, vatandaşlar kasım ayında karın keyfini doyasıya çıkardı.

İHA'nın haberine, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürürken, kent merkezinde de yağmurla karışık kar yağıyor.



