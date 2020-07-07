Şimdiye kadar 650 kilometre yol yapan ayı Bruno için hayvanseverler, sosyal medya hesapları oluşturdu. Bruno, aşkını bulamadı ancak herkesin sevgisini kazandı.

ABD’de bir ayı, eş bulmak için yollara döküldü.

Bir ayda Illinois, Iowa ve Missouri eyaletlerini aşarak 650 kilometreye yakın mesafe katetti.

FOTOKAPAN İLE TAKİP EDİLDİ

Bu yolculuktan haberdar olanlar, ayıyı korumak için harekete geçti. Ayı, fotokapan sayesinde takibe alındı.

Eş arayan ayı yollara düştü İZLE

UZAKTAN BAKTILAR

Bruno adı verilen ayının güzergahı üzerindeki halk, yollardan güven içinde geçmesi için her türlü önlemi aldı. Görmek isteyenler, belli bir mesafeden Bruno’yu izledi.

FACEBOOK’TA 150 BİN ÜYESİ VAR

Üzgün olduğu kadar şanlı da olan ayı Bruno için sosyal medya hesapları açıldı. Şimdiye kadar sadece Facebook’ta 150 bin üyenin olduğu bir grup oluştu.

VE BRUNO YAŞAM ALANINA GÖTÜRÜLDÜ

Uzunca bir süre yollarda gezen ve herkesin sevgisini kazanan Bruno, Missouri Koruma Bakanlığı'na ait bir ekip tarafından bulunarak, sakinleştirildi. Ekip Bruno’yu doğal yaşamını sürdürebilmesi için belirlenen bölgeye götürdü.