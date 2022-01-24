Es geçmeyin! Karda araba sürmenin 8 altın kuralı

Kış geldi, araba sürmenin zorluklarını da beraberinde getirdi. Karda araba nasıl sürülür? Yolda kalmamak için ne yapmalı? İşte karda araba sürmenin 8 altın kuralı.

İstanbul, günlerdir beklenen kara kavuştu.

Kavuştu ancak beraberinde trafik sorunlarını da getirdi.

"Arabamı nasıl çıkaracağım, yol buzlanmış mıdır, kayar mıyım, karda nasıl araba sürülür" soruları da akıllarda yerini aldı.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yaşayanların hava ve yol durumunu dikkatlice takip etmeleri, araçlarını her zamankinden daha dikkatli kullanmaları gerekiyor.

Karlı havada araç kullanmak durumunda olan sürücüler, kuralları es geçmeden sürüşü tamamlamalı.

Peki karlı havada nasıl araba sürülür? İşte mutlaka uygulamanoz gereken araç sürme teknikleri...

DİREKSİYON KONTROLÜ KRİTİK

Aracı kaydıran en temel yanlış, direksiyonu sert ve fazla çevirmektir. Öncelik aracı düz doğrultuda durdurabilmek olmalıdır. Hafif ve yavaş hareketlerle dönüşler sağlanmalıdır.

TAKİP MESAFESİNİ KORUYUN

Karlı ve buzlu yollarda daha uzun mesafede fren yapılabileceğinden takip mesafesini uzun tutmak hayati önem taşıyor.

Buzlanmanın çok fazla olduğu yerler olan altgeçitler, üstgeçitler, viyadükler, tünel giriş ve çıkışlarını düşünerek sürüşünüze devam edin.

Örneğin, 70 kilometre hızla giden bir aracın normal koşullarda araç takip mesafesi 35 metre olmalıdır.

HIZI UNUTUN

Gizli buzlanma, suyun ani donmasından oluşur ve görülmesi çok zordur.

Buz tutabilecek yol kesimleri önceden belirlenmeli ve hız en aza düşürülmelidir. Buzda; direksiyon, gaz, fren ve debriyajın bırakılması gibi tüm hareketler çok yumuşak yapılmalıdır.

YOKUŞ İNİŞ VE ÇIKIŞ

Yokuş çıkarken hızlanarak yaklaşmak, patinajı önlemek için motor torkunun az olduğu üst viteste-düşük devirde olmak gerekir.



İnerken ise aracı hızlandırmamak için çok hafif frenle ve el freni arka lastiği kilitlemeden, bir-iki kademe çekili olacak şekilde inilmelidir. Arka kaymaya başlarsa fren bırakılıp, aracın düzelmesini sağlamak için direksiyona kontra vermek gerekir.

PATİNAJ HALİNDE

Karda patinaj çeken arabaların önüne geçmek için ilk yapmanız gereken şey ayağınızı gazdan hafifçe kaldırmak olacaktır. Daha sonra ise vitesi bir üst seviyeye çıkarmanız gerekmektedir.

Patinaj yapan tekerleklerin altına paspas, battaniye, dal parçaları gibi malzemeler konarak aracın ilerlemesi sağlanabilir.

SİLECEK KONTROLÜ

Güzel bir görüş için araç camlarını temiz tutun ve sileceklerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Aracınızdaki çalışmayan silecekleri yenileyin. Yeterli miktarda cam silecek suyu (suyun donmaması için antifrizli cam suyu olmasında fayda var) bulundurmayı ihmal etmeyin.

VİTESİ BOŞA ALMAYIN

Kaygan yollarda vitesi hiçbir zaman boşa almayın. Tekerleklerde her zaman çekiş gücü olmalı.

PEDALLARA NAZİK DAVRANIN

Karda otomatik vites arabayla hızlanırken gaz pedalının sonuna kadar basılmaması önemli bir püf nokta. Düz vites araçlarda ise debriyaj pedalına sertçe basmamak gerekiyor.