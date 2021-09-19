Suriye'deki iç savaşta Esad rejiminin bombalı saldırısında sol bacağını kaybeden 17 yaşındaki İbrahim İdan, Türkiye'de arkadaşının tavsiyesiyle başladığı voleybolda milli takıma seçildi.

Suriye'de iç savaş 11. yılına girerken, Esad rejiminin neden olduğu yıkımın izleriyle yaşamak zorunda kalan binlerce insan, her şeye rağmen hayatlarını umutla devam ettirmenin yollarını arıyor.

BACAĞINI KAYBETTİ, YAKINLARI CAN VERDİ

2015 yılında İdan ailesinin yaşadığı evi Esad rejimindeki uçakların bombalaması sonucu İbrahim İdan'ın sol bacağı koptu ve yakınları olay yerinde can verdi.

Olaydan kısa süre sonra Mümbiç'i terk ederek Gaziantep'e gelen İbrahim İdan, iki yıl süren tedavisinin ardından Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nde voleybol oynamaya başladı.

Esad rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata döndü-Video

BABAANNESİ TÜRK OLDUĞUNDAN VATANDAŞLIĞA GEÇTİ

Babaannesinin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçen ve kısa sürede gösterdiği başarıyla Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçilen genç sporcu, Antalya'da düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

İbrahim İdan, ailesiyle Mümbiç'te yaşadığını, evlerini Esad rejimine ait uçakların bombaladığını söyledi.

BACAĞINI KAYBETTİ, VOLEYBOL İLE HAYATA DÖNDÜ

Bu bombalama sırasında sol bacağını ve aile yakınlarını kaybettiğini anlatan İbrahim İdan, "Biz oradan direkt tedavi için Gaziantep'e geldik. Tedavim 2 yıl sürdü, ardından okula başladım. Bir arkadaşım oturarak voleybolu bana anlattı. Onun tavsiyeleri sayesinde voleybol oynamaya başladım. Dört yıldır voleybol oynuyorum. Voleybol ile yeniden hayata bağlandım." diye konuştu.

BAŞARISIYLA MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

İbrahim İdan, seçmelerde gösterdiği başarıyla milli takıma seçildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Babaannemin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçtim. Burada yapılan seçmelerde başarılı olunca beni Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçtiler. Çok mutluyum, çalışıyorum, çabalıyorum. Kampımız çok iyi gidiyor. Kısa süre sonra İtalya'ya gideceğiz, orada maçlarımız var. Günde çift antrenman yaparak maçlara hazırlanıyoruz. Kampımız 10 gün sürecek. Herkes milli takım formasını giymek istiyor. Kalıcı olarak her zaman oynamak istiyorum. Asıl hedefimiz Antalya'da düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Bunun için çalışıyoruz."

Milli sporcu, tüm engellilere spor yapmayı tavsiye etti.