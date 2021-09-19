- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Esad rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata döndü
Esad rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata döndü
- AA
- 19.09.2021 - 02:04
Suriye'de iç savaş 11. yılına girerken, Esad rejiminin neden olduğu yıkımın izleriyle yaşamak zorunda kalan binlerce insan, her şeye rağmen hayatlarını umutla devam ettirmenin yollarını arıyor.
BACAĞINI KAYBETTİ, YAKINLARI CAN VERDİ
2015 yılında İdan ailesinin yaşadığı evi Esad rejimindeki uçakların bombalaması sonucu İbrahim İdan'ın sol bacağı koptu ve yakınları olay yerinde can verdi.
Olaydan kısa süre sonra Mümbiç'i terk ederek Gaziantep'e gelen İbrahim İdan, iki yıl süren tedavisinin ardından Gaziantep Gençlik Spor Kulübü'nde voleybol oynamaya başladı.
Esad rejiminin saldırısında bacağını kaybeden İbrahim, voleybol ile hayata döndü-Video
BABAANNESİ TÜRK OLDUĞUNDAN VATANDAŞLIĞA GEÇTİ
Babaannesinin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçen ve kısa sürede gösterdiği başarıyla Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçilen genç sporcu, Antalya'da düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.
İbrahim İdan, ailesiyle Mümbiç'te yaşadığını, evlerini Esad rejimine ait uçakların bombaladığını söyledi.
BACAĞINI KAYBETTİ, VOLEYBOL İLE HAYATA DÖNDÜ
Bu bombalama sırasında sol bacağını ve aile yakınlarını kaybettiğini anlatan İbrahim İdan, "Biz oradan direkt tedavi için Gaziantep'e geldik. Tedavim 2 yıl sürdü, ardından okula başladım. Bir arkadaşım oturarak voleybolu bana anlattı. Onun tavsiyeleri sayesinde voleybol oynamaya başladım. Dört yıldır voleybol oynuyorum. Voleybol ile yeniden hayata bağlandım." diye konuştu.
BAŞARISIYLA MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ
İbrahim İdan, seçmelerde gösterdiği başarıyla milli takıma seçildiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Babaannemin Türk olması dolayısıyla Türk vatandaşlığına geçtim. Burada yapılan seçmelerde başarılı olunca beni Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçtiler. Çok mutluyum, çalışıyorum, çabalıyorum. Kampımız çok iyi gidiyor. Kısa süre sonra İtalya'ya gideceğiz, orada maçlarımız var. Günde çift antrenman yaparak maçlara hazırlanıyoruz. Kampımız 10 gün sürecek. Herkes milli takım formasını giymek istiyor. Kalıcı olarak her zaman oynamak istiyorum. Asıl hedefimiz Antalya'da düzenlenecek 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Bunun için çalışıyoruz."
Milli sporcu, tüm engellilere spor yapmayı tavsiye etti.