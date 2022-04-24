Esat Karlıdağ soğuk zincir taşımacılık hakkında açıklamada bulundu

Soğuk zincir taşımacılık hakkında açıklamada bulunan Logesa Lojistik Kurucusu Esat Karlıdağ, “Bozulma riski bulunan ürünler soğuk zincir kargo sistemiyle taşınıyor."

Soğuk zincir taşımacılık hakkında açıklamada bulunan Logesa Lojistik Kurucusu Esat Karlıdağ, “Bozulma riski bulunan ürünler soğuk zincir kargo sistemiyle taşınıyor. Çünkü bu sayede ürünler, uzun süre bozulmadan taşınabilmekte. Özellikle gıda ürünlerinde temel olarak bu sistemin kullanıldığını söylemek olanaklı.” ifadelerinde bulundu.

Logesa Lojistik olarak soğuk zincir taşımacılık hizmeti de verdiklerini belirten Esat Karlıdağ, sistem hakkında açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Biliyorsunuz gıda ürünleri ya da ilaç gibi bozulma riski bulunan ürünlerin her birinin çok özel bir şekilde kargolanması gerekiyor. Çünkü taşıma sırasında ürünlerde bozulmalar meydana gelebilir. Soğuk zincir taşımacılık bu sorunun önüne geçme noktasında oldukça başarılı. Bu nedenle pek çok kargo şirketinin bu sistemi kullandıklarını rahatlıkla ifade edebilirim. Biz de Logesa Lojistik olarak soğuk zincir taşımacılık alanında hizmet vermekteyiz. İklimlendirme özelliğine sahip gelişmiş teknolojilerin kullanılması ile ürünlerin hedef konuma iletilmesi soğuk zincir taşımacılık olarak tanımlanabilir. Hava yolu, kara yolu ve deniz yolu taşımacılığında soğuk zincirin kullanılan yöntemler arasında yer aldığını söylemek olanaklı.”

“Bozulma Riski Bulunan Ürünler Soğuk Zincir Kargo Sistemiyle Taşınıyor”

Bozulabilir ürünlerin soğuk zincir taşımacılık ile taşındığını belirten Esat Karlıdağ, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Ürünleri sürekli kontrol etmek, bu tür taşımacılığın en önemli özellikleri arasında yer alıyor. Taşınan ürünün özelliklerine göre ısı, paketleme gibi özelliklerin değişiklik gösterebileceğini ifade edebiliriz. Gıda ürünleri, dondurulmuş ürünler, taze meyve ve sebze ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün soğuk zincir taşımacılık ile taşındığı bilinmekte. Ürünlerin taşıma derecesine göre 4 farklı kategori üzerinden taşındığını ifade edebiliriz. Buna göre donuk (-18 ile -25 derece arası), soğuk (+2 ile +8), serin (+8 ile +15) ve genel (+15 ile +25) olmak üzere 4 farklı ürün taşımacılığı bulunuyor.”

“Soğuk Zincir Taşımacılığın Pek Çok Avantajı Var”

Soğuk zincir taşımacılığının pek çok avantajı olduğunu belirten Esat Karlıdağ, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Soğuk zincir taşımacılık ile birlikte hassas ürünlerin ithalat ve ihracatı daha kolay bir şekilde yapılabiliyor. Bunun yanı sıra taşıma esnasında oluşabilecek riskler minimuma indirilmiş oluyor. Bu ve bunun gibi hususların tamamı, son zamanlarda soğuk zincir taşımacılığa yönelim gösterilmesini sağlıyor.”